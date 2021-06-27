ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması

Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS'de TYT, AYT ve YDT'ye girerek sınav maratonunu tamamladı.

Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 781 bin 760 öğrenci YKS'nin 2. Oturumu olan AYT sınavına girdi.

180 dakika süren sınav boyunca öğrenciler salonlarda ter dökerken aileler ise okul önlerinde çocuklarını bekledi.

3 saatlik sınavın ardından birer birer çıkan öğrenciler sınav telaşını bir kenara bırakarak heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öğrencilerin ter döktüğü sınavla ilgili ÖSYM’den de açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.