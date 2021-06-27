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ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması

İki gün süren üniversite sınavlarının oturumları sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci günde ilk olarak Alan Yeterlilik Testi yapıldı. Oturuma 1 milyon 781 bin 760 aday katıldı. YKS'nin son oturumu ise 130 bin 522 adayın girdiği Yabancı Dil Testi (YDS) oldu. Sınavların sona ermesinin ardından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Güncellenme: 18:17, 27/06/2021
HaberlerEğitim
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması

Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS'de TYT, AYT ve YDT'ye girerek sınav maratonunu tamamladı.

Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 781 bin 760 öğrenci YKS'nin 2. Oturumu olan AYT sınavına girdi.

180 dakika süren sınav boyunca öğrenciler salonlarda ter dökerken aileler ise okul önlerinde çocuklarını bekledi.

3 saatlik sınavın ardından birer birer çıkan öğrenciler sınav telaşını bir kenara bırakarak heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öğrencilerin ter döktüğü sınavla ilgili ÖSYM’den de açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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Yayınlanma Tarihi:18:03,