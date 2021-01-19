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ÖSYM sınav takvimini yayınladı: YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin belirlendiğini duyurdu. Takvimde ALES, YDS, YÖKDİL, KPSS, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yer alırken, milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Güncellenme: 07:56, 19/01/2021
Haberler Eğitim
ÖSYM sınav takvimini yayınladı: YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Aygün konuya dair yaptığı paylaşımında, “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021



ERTELENEN ALES VE YÖKDİL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ALES ve YÖKDİL için de sınav tarihleri belirlendi. ALES 21 Şubat’ta, YÖKDİL 28 Şubat’ta, KPSS DHBT 11 Nisan’da yapılacak.

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