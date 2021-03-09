Özel ilanla eşi dostu öğretim üyesi yapmak zorlaştı

Son dönemde peş peşe gelen torpille eş dost partili öğretim üyesi alımlarına bir ölçüde engel getirecek yeni bir düzenleme yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında yazılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”

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