Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Özel ilanla eşi dostu öğretim üyesi yapmak zorlaştı

Üniversitelerde oğlunu, kızını, tanıdığını, partiliyi torpille öğretim üyesi yapmak zorlaştı. YÖK öğretim üyesi ilanlarında, belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek, lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adı yazılamayacak.

Güncellenme: 07:52, 09/03/2021
HaberlerEğitim
Özel ilanla eşi dostu öğretim üyesi yapmak zorlaştı

Son dönemde peş peşe gelen torpille eş dost partili öğretim üyesi alımlarına bir ölçüde engel getirecek yeni bir düzenleme yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında yazılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi: 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.” 

İlginizi ÇekebilirRektör Bey'in 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitedeRektör Bey'in 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitedeİlginizi ÇekebilirRektörün oğul torpili mahkemelik olduRektörün oğul torpili mahkemelik oldu
beyin Karadeniz Teknik Üniversitesi rektör YÖK
Yayınlanma Tarihi:07:11,