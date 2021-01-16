Özel okul öğrencisi esir mi?

Özgür ÖZKAN

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, “Çocukları, özel okulda olan 3 bin kişilik bir platformuz. Sınıf mevcutlarının az olması ve fiziki şartlar nedeniyle özel okulları tercih ettik. Uzaktan eğitimde, bu şartlardan hiç yararlanılmadı. Yine, aynı ücreti ödedik” dedi.

ÖĞRENCİ NAKLİ YASAK

Özkan, şöyle devam etti: “Salgında çok sayıda veli işsiz kaldı. Çocuğunu, özel okuldan almak istiyor. Ama, öğrenci gidişini durdurmak için MEB'in nakil yasağı karşımıza çıkıyor. Bakan Ziya Selçuk'la yüz yüze görüşmek istedik, olmadı. On-line görüşmek için 5 aydır bekliyoruz.”

VELİLER NE İSTİYOR?

■ Uzaktan eğitime yüzde 50 indirim yapılsın.

■ Yemek ve kitap alımı kayıt şartı olmaktan çıksın.

■ Erken kayıtta, yemek ve kdv iadesi şartı olmasın.

■ Özel okuldan devlete nakil yasağı kaldırılsın.

■ Uzaktan eğitimin ders saatleri düzenlensin.