Özel okullarda tam burs şartı

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, yeni dönem kayıtları ve bursluluk sınavlarını değerlendirdi. Okulların, erken kayıt döneminde, önümüzdeki yıl için ilan ettiği ücret üzerinden indirim yaptığını anlatan Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“ZAMLAR ETKİLEMEZ”

“Erken kayıtta velilere daha az ücret ödeme ve ücretlere gelecek olası zamlardan korunma imkanı sunuluyor. Veliler, erken kayıt yaptırarak indirimden yararlanmayı tercih ettiği gibi okullar da bir sonraki yıl için öğretmen alımı ve yatırımlarını planlama şansı yakalıyor. Ücretler de, eğitim-öğretim imkanı, yatırım, personel, kira gibi işletme giderlerine göre tespit ediliyor.

200 BİN ÇOCUK BURSLU

“Okullarımızda, 200 bini aşkın burslu çocuğumuz var. Özel okullar, nitelikli eğitim için önemli bir sorumluluk alıyor. Sanıldığı gibi zengin çocuklarının okuduğu okullar değiller. Pandemiden velilerimiz ekonomik olarak etkilendi. Mağduriyet yaşamamaları için yüzde 1 KDV'nin 1 yıl daha uzatılması talebiyle ilgili bakanlıklara başvurduk…”

‘ÖDEME GÜCÜ AŞILMAZ'

“Zam oranları yönetmelikte belli. Ekonomik gelişmeler ve her okul kendi velisinin mali durumunu da göz önünde bulunduruyor. Okullar, velilerin ödeme gücü aşarsa öğrenci kaybına uğrayacağını dikkate alıyor. Bursluluk sınavları çok önemli. Öğrenci başarısına göre yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 burs veriliyor.”

“Haziran'da bitecek olan yüzde 1 KDV uygulamasının 1 yıl daha uzatılması istendi. Vergi artışının velilere zam olarak yansımasını istemiyoruz” dedi. TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk velilerden gelen soruları şöyle cevapladı:

3 SORU 3 CEVAP

1-Online eğitimde ücret düşer mi?

Salgın ve online eğitimin ne kadar süreceği belirsiz. Online eğitim için çok ciddi yatırım yapıldı. Öğretmen maaşları, personel gideri, kira gibi masraflar sürdüğü için ayrı bir ücret belirleyemiyoruz.

2-Yemek parası, KDV iade edilecek mi?

Öğrenciye verilemeyen yemek, servis, etüt ücretleri alınamaz. Üyelerimize, alınanların da velilere iade edilmesi gerektiğini bildirdik.

3- Salgında öğrenci sayısı düştü mü?

Veliler, özel okula öğrenci kaydında her yıl tereddüt yaşar. Pandemide kayıtlarda azalma olduğu bir gerçek. Özel okullar, pandemide yüzde 15-20 oranında öğrenci kaybetti.