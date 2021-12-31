Paralar uçtu müdür kaldı!

MEB 2021 Bütçe Raporu’na göre, taşımalı eğitim için son 10 yılda 25 milyar lira harcandı.

Sultan UÇAR

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Öğrenci taşıma ihalesinde yolsuzluk iddiasıyla Diyarbakır Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne açılan 17 ayrı soruşturma bitti. Taşıma ihalesinin en fazla 5.3 milyon olması gerekirken, 2.3 milyon fazla ödemeyle, 7 milyon 898 bin liraya çıkarıldığı saptandı.

GİZLİ SORUŞTURMA

“Gizli” raporda müfettişler skandalı; “Bağlar'da 4 bin 263 ilk ve ortaokul öğrencisinin 333 araç ve 180 gün süreyle köy ve mezralardan ilçedeki okullara taşınma ihalesinde, MEB'in taşıma ihalesi yaklaşık maliyet hesabı kullanılmamış. Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hesabına göre ihalenin 5 milyon 332 bin TL'yi geçmemesi gerekiyordu. İhaleyi Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş onayladı.”

2.3 MİLYON KAYIP

“Yönetmeliklere aykırı yöntemler kullanılarak, ihaleye giren 4 şirketin ortalaması alınmış. Bağlar MEM 9 milyon 366 bin lira ve 8 milyon 923 bin liralık teklifleri değerlendirip, 7 milyon 898 bin liraya Akyapı Turizm Taşımacılık Ltd. adlı şirkete ihaleyi verdi. Kamu zararı 2 milyon 317 bin 762 liradır. Şube Müdürü Mehmet Girgin Uçar ve hukuk işlerinden sorumlu Adnan Hurata'dan kamu zararı yasal faiziyle alınacak.”

BAKANLIĞA ATANDI

Müfettişler ayrıca ihale onayını veren Bağlar İlçe MEM'ü Fikret Elaltuntaş hakkındaki takdir yetkisini, dönemin Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'a bıraktı. Aslan'ın takdiriyle ilçe müdürü Elaltuntaş görevde kalırken, mali kayıptan sorumlu tutulmadı. İl Müdürü Aslan, bu olaydan sonra MEB'e, ‘Bakanlık Müşaviri' yapıldı. Yerine, Yüksel Arslan il müdürü atandı.