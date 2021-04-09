Paranın açamayacağı kapıları zekaları açtı

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, dünyada milyonlarca lise öğrencisinin kabul için yarıştığı Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazandı.

Öğrencilerden Nehir Toklu Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümü, Dicle Ezgi Ekinci yine Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nü tam burslu kazandı. Seyit Metin Barut ise ABD'deki Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne tam kabul aldı.

‘Mali bedeli yok'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: “Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde analitik düşünen, araştırmacı, bilimin gücüyle hareket eden, yenilikçi, girişimci, dünyayla rekabet edebilen, ülkemizin geleceğine yön verecek, bilim ve teknoloji üretecek nesiller yetiştiriliyor. MIT, Harvard, Stanford gibi üniversitelerin akademik başarı ve saygınlığını karşılayabilecek mali bir bedel yok. Dünyada her yıl milyonlarca lise öğrencisi bu okullara girmek için çabalıyor. Fen ve Teknoloji Liselerindeki onlarca öğrencimiz, bu okullara tam burslu kabul alıyor.”

9 BİN ÖĞRENCİ YARIŞTI

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 15 kampüsüne bu yıl alınacak olan 750 öğrenci için Apply Fentek sınavı yapıldı. Sınava, Edirne'den Kars'a 9 bin öğrenci katıldı. Sonuçlar, 16 Nisan'da açıklanacak. Öğrenciler başarı oranına göre yüzde 100'e kadar burs alacak.

DİYARBAKIR’DAN HARVARD'A

Dicle Ezgi Ekinci: “Harvard'a kabul aldığım için mutluyum. Hayalim, bilim insanı olmak.”

Nehir Toklu: “Böyle büyük bir hayalin gerçek olabileceğini görmek çok mutlu etti. Şanslıyım.”

Seyit Metin Barut: “Hayatımda yeni bir sayfa açıldığını hissediyorum. Bilim insanı olacağım.”