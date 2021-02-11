Polis müdahale etti, hocalar Boğaziçi’ne destek bildirisini yürüyerek okudu

İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek yapmak istediği açıklamaya polis engel oldu. Akademisyenler basın açıklamalarını yürüyerek okudu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Meşru ve liyakate uygun olmayan bir rektör atanmasına, üniversite senatosunun görüşü alınmaksızın tepeden inme bir kararnameyle iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan haklı itirazlara katılıyor; akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için Anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz. Kurumlarını korumak için Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri, öğretim üyeleri ve bileşenlerinin çok yüksek katılımla ve özenli bir şekilde gerçekleştirdikleri bu barışçıl protestoları, örgütleme iddiasıyla belirli öğretim üyesi ve öğrenci topluluklarının hedef gösterilmesini son derece tehlikeli buluyor, bu tür kışkırtıcı girişimlerden hızla vazgeçilmesini talep ediyoruz.”

“ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA YENİ BİR ÖRNEKTİR”

“Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ayı aşkın süredir yaşananlar, Türkiye'de birçok üniversitenin son yıllarda maruz bırakıldığı antidemokratik uygulamalara yeni bir örnektir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi'nin öğretim üyeleri olarak bizler, üniversitenin temel ilkelerine yönelik müdahalelerine maalesef yabancı değiliz. 2015 yılında yapılan rektörlük seçiminde üniversitemizin iradesi yok sayılmış ve en yüksek oyu alan aday yerine daha düşük oyu alan adayın ataması yapılmıştır. Bunun ardından 2018 yılında üniversitemizin köklü tarihi ve kurumsal kimliği görmezden gelinerek ikiye bölünmüştür” sözleri yer aldı.

“TÜM TEPEDEN İNME KARARLARA İTİRAZLARIMIZI TEKRARLIYORUZ”

Açıklama şu sözlerle tamamlandı:

“Türkiye üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda hızla gerilemesi de, üniversitelerin üzerinde antidemokratik uygulamaların yoğunlaştığı bu döneme denk gelmektedir. Üniversitelerin özerk ve demokratik süreçleri dışında verilen tüm tepeden inme kararlara, o günlerde dile getirdiğimiz itirazları bugün de tekrarlıyoruz.”

AGD VE TGB AÇIKLAMALARINDA POLİS MÜDAHALEDE BULUNMAMIŞTI

Öte yandan 1 Şubat'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ardından 5 Şubat'ta Türkiye Gençlik Birliği(TGB) üyeleri Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Boğaziçi Üniversiteleri'nde yaşananlara ilişkin basın açıklaması yapmıştı. Polis iki gruba da engel çıkarmamış, göstericilerin güvenliği için rutin önlemler almıştı.

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