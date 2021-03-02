Profesör Kurugöl’den Bakanlığa uyarı: Yüz yüze sınavlar haziran ayına ertelensin

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Covid – 19, 10 yaş altındaki çocuklarda yetişkinlere nazaran genellikle daha hafif seyreder. Ancak, 10 yaş üzeri çocuklarda, yani 10-18 yaş grubunda durum farklıdır. Bu yaşlarda hastalık daha yaygın görülür ve küçük çocuklara göre daha ağır geçirilir” dedi.

MIS-C gibi kalp yetmezliğine yol açan hastalığın ağır tablosunun büyük çocuklarda daha sık görüldüğünü vurgulayan Kurugöl, çocukları 10 yaş altı ve 10 yaş üstü diye iki ayrı grupta ele almak gerektiğini söyledi.

RİSK YÜZ YÜZE SINAVDA GEÇERLİ DEĞİL MİDİR

10-18 yaş grubu gençlerin hastalık taşıyıcılığında önemli rol oynadığını belirten Kurugöl, “Özellikle, vaka sayısının yüksek olduğu illerde tüm bu riskler çok daha yüksektir. Ülkemizde, daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüsün gittikçe artan bir oranda görülmesi de diğer bir riski oluşturmaktadır.

İşte tüm bu nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçilmemesi, sadece 8. sınıflarda ve 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde, kısa süreli geçilmesi kararı verdi. Bu çok doğru bir karardır. Ama, risk mevcutsa ve yüz yüze eğitimi engelleyecek düzeyde ise, aynı durumun yüz yüze sınavlar için de geçerli olması gerekmez mi” diye sordu.

YÜZ YÜZE SINAV ERTELENSİN

Yüz yüze sınava giren öğrencinin sınav heyecanı ile pandemi kurallarını uygulamakta da zorlanacağına dikkat çeken Kurugöl, “Gençler maske, özellikle de mesafe kuralına dikkat edemeyecek, mutasyonlu virüs nedeniyle olması gereken 1.8 metre mesafe kuralı büyük ölçüde çiğnenecektir” dedi.

Milyonlarca öğrenci ve velinin sınav günü aynı anda yollara çıkıp aynı noktada kalabalık halinde biraraya gelmesinin halk sağlığı ve can güvenliği için taşıdığı hayati riske burgu yapan Kurugöl uyarılarını şöyle sürdürdü:

*Sınav günü sosyal hareketliliğin bir anda artacak ve kalabalıklar yaratacak olması, özellikle metropollerde, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya gibi büyük şehirlerde daha tehlikeli olabilir. Bu nedenle, yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde, nasıl ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçilmemesi kararı alınmışsa, aynı bilimsel gerekçelerle yüz yüze sınavlar da ileri bir tarihe ertelenmelidir.

*Eğer, sınavların tüm Türkiye'de aynı tarihte yapılması zorunluluğu varsa, o zaman yüksek ve çok yüksek riskli illerin neredeyse ülkemiz nüfusunun yarısı oluşturduğu için, tüm ülkede sınavların vaka sayılarının azalacağını, pandeminin hafifleyeceğini tahmin ettiğimiz Mayıs veya Haziran aylarına ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuyu tekrar değerlendirmesini rica ediyorum.