Sağanak yağmur altında rektör protestosu

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri rektör Melih Bulu’nun atanmasına yönelik protesto nöbetinin 93’üncüsünü sağanak yağmur altında gerçekleştirdi.

Güney Kampüs’teki rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, bir süre bekleyerek gerçekleştirdikleri protestoyu alkışlarla sonlandırdı. Ardından öğretim üyeleri tarafından ortak basın açıklaması okundu.

“BAZI YARI ZAMANLI HOCALARIN MAAŞ ÖDEMELERİ KEYFİ OLARAK GECİKTİRİLİYOR”

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atanmış rektörlük makamı, hocalarımızın projelerini bilimsel değil, siyasi saiklerle değerlendiriyor. Mevcut iktidarın hoşuna gitmeyeceğine kanaat getirdikleri projeleri engellemeye, hocalarımızı kriminalize ederek denetim altında tutmaya çalışıyor. Bazı yarı zamanlı hocalarımızın maaş ödemeleri keyfi olarak geciktiriliyor. Akademik özgürlüğü yok etmeyi amaçlayan bu karanlık ve otoriter uygulamaları kabul etmiyoruz.”

“ATANMIŞ REKTÖRE ATANAMIŞ DANIŞMAN HUKUKİ OLARAK GEÇERSİZDİR”

Bu hafta Volkan Gazioğlu isimli kişinin rektör Melih Bulu’nun danışmanı olarak atandığını belirten akademisyenler, “Rektör danışmanlığı ilgili devlet memurluğu yasasına göre üniversite personeli olması gerekir. Dolayısıyla bu atama hukuki olarak geçersizdir. Söz konusu şahsın böyle bir sıfatı taşıyabilmesi mümkün değildir. Bu gayrı meşru görevlendirmeyi kabul etmiyoruz. Dahası Gazioğlu, sosyal medyada seviyesiz ve hakarete varan bir uslupla yaptığı paylaşımlarında kurumumuza karşı düşmanca tutum içinde olduğunu kanıtlamıştır. Rektörlüğe sırt dönme eylemimizi hedef gösteren ve edep sınırlarını aşan paylaşımlarıyla bu şahıs, eylemimizin dayandığı akademik ve etik ilkelerden bihaber olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

“BİZ BİR YERE GİTMİYORUZ, MÜCADELEMİZ AYAKTA”

Akademisyenler, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Tüm bu zorbalığa ve tehditlere rağmen tam kapanma sürecinde de mücadelemizi sanal ortamda sürdürdük. Gerek çevrimiçi nöbetler, gerekse toplantılar ve etkinliklerle sözümüzü söylemeye ve üniversitemize verilen hasarlan tek tek rapor etmeye devam ettik. Bir kamu üniversitesi olan kurumumuza siyasi saiklerle ve sorumsuzca zarar verenlerin, yasalar önünde hesap vermesini sağlayacağız. Açmış olduğumuz davalarımızın takipçisiyiz. Komisyonlarımız işliyor, dayanışmamız büyüyor. Biz bir yere gitmiyoruz, mücadelemiz ayakta.

Üniversitelerde tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörlerinin seçimle göreve gelmesi gerektiğini tekrar ediyoruz. Seçilmiş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlerinin olması gerektiği gibi bir an önce görevlerine atanmalarını bekliyoruz. Bir kez daha, atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez’in, bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran ve görevlendirilmiş Muzaffer Eroğlu’nun istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”