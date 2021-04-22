Selçuk: Bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılış için Mardin’e geldi. İlk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinin ve 9 ilçedeki 61 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Bakan Selçuk, okulların tamamının teknolojik imkanlarla buluşması, temiz, ferah ortamlar olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

GÖÇ DALGASINDAN KAYNAKLI PROBLEMLER VAR

– Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayımızdaki artışı kıyasladığımızda iyi bir yerdeyiz elbette daha çok çalışmamız lazım. Mardin’e de özel çalışmamız lazım. Buradaki nüfus hareketliliği, ihtiyaçlar noktasında bazı özel gayretlere ihtiyaç var. Mardin’de, Suriye’deki iç savaşın oluşturduğu göç dalgasından dolayı bazı problemler var, bunun farkındayız. 9 bin 813 Suriyeli öğrencimiz var, öğrenimlerine devam ediyorlar. Bu çocukların nitelikli eğitimlerini sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz.

– 23 Nisan çocukların bayramı. Çocukların neşesi, mutlulukları açısından bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde 23 Nisanın mutlu olması noktasında bizim işimiz oldu. Çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu gönülden yaşamasını çok önemsiyoruz. (İHA)

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