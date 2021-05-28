Sınav soruları hazırlandı

Türkiye'de 973 merkez ile 4 yurt dışı sınav merkezinde 6 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), soruları hazırlandı. Salgın nedeniyle her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Hastane veya evde tedavide olan adaylar, bulundukları yerde sınava girebilecek.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 50 sözel sorusu sorulup, 75 dakika süre verilecek. Din dersinden muaf öğrencilerin ilk oturumda süreleri 60 dakika olacak. İkinci oturumda, matematik ve fen testinden 40 soru sorulup, 80 dakika süre verilecek. Toplam, 90 soru için 155 dakika süre tanınacak.

ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktivite, zihinsel yetersizlik, otizm, diyabet gibi hastalığı veya organ kaybı olan adaylar tek kişilik sınıflarda sınava alınıp, 20 dakika ek süre verilecek. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da açıklanacak.

“SOSYAL MEDYA DiYETi YAPIN”

Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin adaylara, “Sosyal medya diyeti yapın” çağrısı yaptı. Altın değerinde tavsiyeler:

40 DAKİKAYI AŞMAYIN

■ Sınava 1 hafta kala sosyal medya diyeti yapın.

■ Cep telefonu dikkat dağıtıcı olduğu için uzak durun.

■ Dijital oyun ya da film platformları ile ilgilenmeyin.

■ Öğrenmeye en açık olunan sabah saatlerinde çalışın.

■ Ders çalışma sürelerini, 40'ar dakika olarak planlayın…

SORULARA ŞİFRE KOYUN

■ LGS ile aynı saat ve sürede deneme sınavı çözün.

■ Derin nefesle kalp atışlarınızı yavaşlatıp, kaygıyı düşürün.

■ Soru kitapçığından birkaç saniye başınızı kaldırıp, rahatlayın.

■ Kolay sorulardan başlarsanız, sınavda motivasyonunuz yükselir.

■ Zorlayan soruya şifre koyup, turlama tekniği ile tekrar bakın…