Sınava girecek öğrencilere önemli tavsiyeler

Covid-19'un öğrencilerin akademik performansını düşürmesiyle ilgili yayınlar çoktan bilimsel dergilerde yerini almaya başlarken, bir buçuk ay sonra uzaktan eğitimle sürdürülen bir eğitim-öğretim yılının sonuna geleceğiz. Önümüzdeki ay yapılacak olan hem liselere giriş hem de üniversite sınavlarının ise gençlerdeki kaygıyı artırdığına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, onlara şu tavsiyelerde bulundu…

DÜZENLİ UYUYUN

Özellikle çocuklar için günlük bir yapı sağlayan uyku da dahil olmak üzere düzenli programlar ve rutinler oluşturulmalı. Yeterli uyku almadığımızda, yıpratıcı strese, anksiyeteye ve depresyona karşı daha savunmasız oluruz. Uykusuz kaldığımızda öğrenmek, dinlemek, konsantre olmak ve sorunları çözmek daha zordur. Yeterli uyku olmadan, hafıza, koordinasyon ve odaklanmada sorunlar oluşur. İnsan vücudu doğal olarak düzenli, istikrarlı bir uyku ve uyanıklık döngüsünde çalışmayı tercih eder. Bu nedenle düzenli bir uyuma-uyanma saatine bağlı kalmak çok önemli.

EGSERSİZ YAPIN

Egzersiz, daha mutlu beyin kimyasallarını destekler. Sosyal mesafeye uyarken aynı zamanda aktif kalmak için birçok seçenek vardır. Geleneksel egzersiz rutinlerinin yanı sıra yoga, dans ve dövüş sanatları için çevrimiçi videolar bulmak zor değil. Yürüyüşe çıkmak veya koşmak, egzersizin yanı sıra ortamın ve temiz havanın değişmesini sağlar. Egzersiz yapmayı özellikle çocuklar için eğlenceli hale getirmenin bir yolu, zevk alınan bir müziği açmak ve birkaç dakika dans etmek olabilir.

FAZLA ŞEKER TÜKETMEYİN

Beslenmeye dikkat edilmelidir, karbonhidrat ve şekerli yiyecekleri çok tüketmek stresi, kaygıyı, depresif duyguları ve asabiyeti artırır. Özellikle bazı çocuklarda hiperaktivite ve diğer olumsuz reaksiyonlar görülebilir. Bu yüzden çeşitli meyve ve sebzelerin olduğu ve proteinin yeterli tutulduğu bir beslenme tarzı tercih edilmelidir.

HOBİLERE YÖNELİN

Ekran süresi sınırlanmalıdır. Evlerde kapalıyken sürekli ekran süresine maruz kalmak dikkat dağınıklığına, depresyona, strese ve anksiyeteye yol açabilir. Bunun yerine, kitap okumak, oyun oynamak gibi bazı hobilerle boş zaman aktivitesi oluşturulmalıdır.

AİLENİZLE SOSYALLEŞİN

Sosyal bağlantı ihtiyacı insanlar için çok önemlidir. Stresli zamanlarda arkadaşlarımız ve ailemizle etkileşime ihtiyacımız olur. Teknolojinin sosyal amaçlı kullanımı, günün belirli saatleriyle sınırlandırılarak fayda sağlayabilir.

UZMAN DESTEĞİ ALIN

Şikayetler belirginleştiğinde muhakkak bir uzmana başvurulmalıdır. Özellikle depresyon, anksiyete ve DEHB için sorunlar büyümeden hemen bir teşhis konulması ve tedaviye başlanılması önemlidir. Artık bazı kliniklerde, altta yatan nedenin dikkat eksikliği mi depresyon mu olduğunu belirleyen dijital bilgisayar ortamında yapılan testler mevcut. Bu testle sorunun ne olduğu çok kolay bir şekilde belirlenebilir.