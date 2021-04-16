Sınavlar ne zaman olacak? MEB’ten ertelenen lise sınavları için açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde yapılacak yüz yüze sınavların durumunu genelge ile netleştirdi. Buna göre; 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen kurslar cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavlarında 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konulardan sorumlu olacak ve sınavlar, 3 Mayıs 2021'den itibaren “Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz yüze, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen kurslar cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, tüm sınıflar uzaktan eğitime geçecek.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.