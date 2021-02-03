Sınavlar yüz yüze mi olacak? Ziya Selçuk’tan sınavlar ile ilgili açıklama

Sınıfların kademeli olarak okula dönmesi için hazırlıklar sürerken, merak edilen bir diğer konu olan sınavlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Ziya Selçuk’un açıklamaları şu şekilde;

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve bilim kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, hali hazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?

Corona virüs aşısı hakkında da konuşan Ziya Selçuk, Şubat ayı içinde öğretmenler için aşı çalışması olacağını belirtti;

Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini ve TSE standartlarına göre belgelendirme işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabildik. Eksiği olan okullarda önlemler alınmış oldu. Biz, Bakanlık olarak çocuklarımızın, öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksikliklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız.”