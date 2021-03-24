Son dakika… MEB’den ortaokullardaki yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Ortaokulları kapsayan sınavlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

*Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.

YÜZ YÜZE YAPILACAK

*Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

*Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

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