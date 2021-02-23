Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından “Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı” ifadelerini kullandı.

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı. Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 23, 2021