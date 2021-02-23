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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında başlayan yüz yüze eğitimin ardından ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 14:24, 23/02/2021
HaberlerEğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından “Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:14:23,