Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 15 Şubat açıklaması

Bugün karnelerini alan öğrenciler yarı yıl tatiline girdi. Ara tatilin de eklenmesiyle birlikte üç hafta sürecek olan sömestr 15 Şubat’ta bitecek ve okullarda 2. dönem başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından 15 Şubat tarihiyle ilgili açıklama yaptı.

“TELAFİ PROGRAMINA HAZIRLANIYORUZ”

Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat’tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuk, “Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500.000 hedefimize çok yakınız” şeklinde konuştu.