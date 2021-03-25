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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 10:19, 25/03/2021
HaberlerEğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır” açıklamasında bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:10:15,