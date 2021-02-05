Son dakika… Okullar yüz yüze eğitime hazır mı? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitime ilgili açıklamalar yaptı. Selçuk, şunları söyledi:

* Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

* Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfektan ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı.

* Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve COVID kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

* İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. ‘Biz niye açılmıyoruz’ diye soruyorlar. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

“VERİLERE GÖRE KONTROLLÜ GİDİYORUZ”

* Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

* Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA’ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA’ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

* Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.

“TELAFİ İÇİN DESTEK PROGRAMI BAŞLATILACAK”

* Yüz yüze eğitimi en çok çocuklar istiyor. Veliler için destek materyaller hazırladık.

* Telafi için ulusal destek programı başlatılacak.

* Hiçbir öğretmenimizi riskini bile bile kronik hastalığını bile bile okula çağırmadık. Kronik hastalığı olan öğretmenler izinli sayılıyor.

* Yaz tatilinden belli bir kısmı almak simülasyonda var. Tüm Türkiye için mi, belli gruplar için mi, bunun için de çalışma var. Ne olursa olsun tatil, tatildir. Bu bizim seçenekerimiz dışında değil. Tatilin bir rahatlatıcı etkisi vardır. Biz çocuklarımızın çok fazla tatillerini alalım peşinde değiliz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN TAKVİM BELLİ Mİ?

* Ekipler çalışıyor, finansal bir durum olduğu için ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. KPSS’de dikkate alarak, mağdur olunmaması için bir çalışma yapmaya çalışıyoruz.

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