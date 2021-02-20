Sorumluluk sınavı ne zaman, kimler girecek?

Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları tarihleri belli oldu.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlarına yönelik olarak 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22- 26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 1- 31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.

Ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken ‘Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9’uncu sınıfa geçiş’ sınavları kapsamında 22- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, yine aynı usulle 1- 31 Mart 2021 sorumluluk sınavı döneminde de yeterlilik sınavına alınacak. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

ÖĞRENCİLER BULUNDUĞU İLDE SINAVA KATILABİLECEK

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde KKTC dahil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul, program türü, alan, dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecek.

Okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri, 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak.

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 2’nci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu 1’inci dönem karşılaştırılıp verilen ve öğrencinin 2’nci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecek.

Kendisinde veya aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Ayrıca, ortaöğretim kurumlarında, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem başında yapılması gereken Öğretmenler Kurulu 15 Şubat 2021, Eğitim Kurumu Alan Zümreleri 16 Şubat 2021, Eğitim Kurumu Alan Zümre Başkanları Kurulu 17 Şubat 2021, İlçe Alan Zümreleri 18 Şubat 2021, İl Alan Zümreleri 19 Şubat 2021 tarihlerinde, diğer kurullar ise takvimine uygun olarak eğitim kurumu ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince planlanarak çevrim içi olarak yapılacak.

Daha önce planlanarak yapılmış olan söz konusu toplantılar geçerli olacak, tekrar yapılmayacak ancak yapılmış olmasına rağmen gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde tekrar planlanarak belirtilen tarihlerde gerçekleştirilebilecek. DHA

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