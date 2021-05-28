Sözleşmeli öğretmenler ailelerine hasret kaldı

Türkiye'nin dört bir yanında 3 yıldır eş ve çocuklarından uzakta görev yapan sözleşmeli öğretmenler, ağustos ayında yapılması beklenen mazeret tayinlerinden yararlanabilmek için MEB'in çözüm bulmasını istiyor.

MAĞDURİYET KAPIDA

Öğretmenler, 24 Temmuz 2018'de atandıkları halde güvenlik soruşturması nedeniyle aynı yılın eylül ve ekim aylarında göreve başlatıldı. Bakanlığın, göreve geç başlattığını anlatan öğretmenler, mağdur olmak istemediklerini söyledi. Mazeret tayinlerinin kılavuzda, aralık ayına kadar açık bir tarih olması isteniyor.

Öğretmenler ne dedi?

“ÇOCUĞUM AĞLIYOR”

M.Ö: “Türkiye'nin iki ucunda görev yapan öğretmen bir çiftiz. 7 yaşındaki çocuğumuz, ağlıyor. Anne ve babasıyla beraber büyüyemiyor. Tayinler, ağustosta açılırsa, ailemiz birleşemeyecek.”

“BABAM MUHTAÇ”

B.A: “3 yılı dolduran sözleşmeli öğretmene aile-sağlık tayin hakkı veriliyor. Ağustosta bu hak verilirse, 1 ayım eksik oluyor. Başvuruyu, kaçırırsak bakıma muhtaç babam yine tek başına kalır.”

“iŞ İŞTEN GEÇMESİN”

Ö.E: “Binlerce öğretmen, 1 ay farkla mağdur olacak. Bakanımız Ziya Selçuk'tan iş işten geçmeden çözüm ve destek olmasını bekliyoruz. Mağduriyetlerin sürmemesi için tayinler esnetilebilir.”