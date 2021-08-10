Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak? 20 bin öğretmen alımı atama takvimi…

Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması adımı ile devam edecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için duyurulan atama takvimine göre 1 Eylül tarihinde sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri alınmaya başlayacak.

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Sözleşmeli öğretmen adaylar için atama süreci devam ederken mülakatlarını tamamlayan adaylar atama tercihlerinin başlayacağı günü araştırıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.