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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için gerçekleştirilen sözlü sınav sona erdi. Mülakat için katılanlar "Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.

Güncellenme: 16:41, 18/06/2021
HaberlerEğitim
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav süreci geride kaldı, adaylar sonuçlar için beklemeye başladı. Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 28 Haziran -2 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN?

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 28 Haziran -2 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz’da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz’da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.