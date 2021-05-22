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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri değişti! MEB yeni tarihleri duyurdu

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav tarihleri değişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Haziran tarihinde yapılacak LGS nedeniyle 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ertelendi. Güncellenen sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi paylaşıldı.

Güncellenme: 08:59, 22/05/2021
HaberlerEğitim
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri değişti! MEB yeni tarihleri duyurdu

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav süreci devam ediyor. Paylaşılan ilk takvimde 6 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının, LGS ile çakışması nedeniyle takvim yeniden güncellendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine” başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.

Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.

Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021,

tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.

İlgililere duyurulur.”

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 28 Haziran -2 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz’da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz’da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

e-devlet meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav