Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav yerleri belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı" ifadelerine yer verildi.

Güncellenme: 20:52, 03/05/2021
HaberlerEğitim
20 bin sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Mart sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusunu Mart ayında paylaşmıştı.

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınmış. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ise 3 Mayıs tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

YERLER BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı” ifadelerine yer verildi.

Sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilirken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihlerinde alınacak.

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz'da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

İlginizi ÇekebilirEk ders ücreti kesilen öğretmen açtığı davayı kazandıEk ders ücreti kesilen öğretmen açtığı davayı kazandı
e-devlet meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav sınav yerleri Sözleşmeli öğretmen
Yayınlanma Tarihi:20:42,