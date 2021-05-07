Stratejik karne zayıflarla dolu

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2020 İdari Faaliyet Raporu çarpıcı tespitleri ve şeffaflığı ile dikkat çekti. Covid-19 salgınının damga vurduğu 177 sayfalık raporda; MEB' in yetki, görev, sorumluluk, amaç, hedef, politika ve önceliklerini Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ne göre belirlediği vurgusu dikkat çekti.

BAKAN MEMNUN

Dünyada yaşanan salgına rağmen eğitim sisteminin güçlenerek geliştiğini raporda anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: “Bakanlığımız, potansiyelini etkin-verimli kullanıp, dezavantajları avantaja dönüştürmeyi başardı. Bazı sorunlar kolayca çözüme kavuşup hızlıca uygulanırken, bazıları teknik imkan, fiziki koşullar ve altyapı nedeniyle zaman aldı.”

RAPOR İNCELENSİN!

“Zor ama öğretici bir yıldı. İftiharla bahsedebilirim ki; pek çok konuda hedeflediğimiz noktadayız, hatta bazı konularda hedeflerimizin ilerisindeyiz. Rapor incelendiğinde, salgına rağmen sağlanan ilerlemelerin önemi ve büyüklüğü bir kez daha anlaşılacak.”

Sistem değişimi sinyali

Rapordaki öncelikli hedefler şöyle:

■ Dezavantajlı bölgelerdeki öğrenci başarısı desteklenecek.

■ Bölgeler ve okullar arası öğrenci başarı farkı azaltılacak.

■ EBA'ya eş zamanlı 5 milyon kullanıcının girmesi sağlanacak.

■ Ülkedeki tüm okulların dijital altyapısı bu yıl tamamlanacak.

■ Kademeler arası geçiş sınavlarının, eğitimdeki baskısı azaltılacak.

Yazdılar ama yapamadılar!

2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı hedefleri de raporda yer aldı.

Sınav baskısı sürüyor

■ Yabancı dil eğitimi-ölçme sistemi değişmeli.

■ 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınmalı.

■l Zeka ve yetenek izleme merkezi kurulmalı.

■ Sistemin yarattığı sınav baskısı azaltılmalı.

■ LGS ve YKS sınavları yeniden düzenlenmeli.

Okul yemeği yok

■ Eğitimde dijital dönüşüm yapılmalı.

■ Matematik ve Türkçe dersleri güncellenmeli.

■ Temel eğitim ve ortaöğretim müfredatı yenilenmeli.

■ Dezavantajlı bölgelerde ‘okul yemeği' verilmeli.

■ Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulmalı.

Liyakat hayal oldu

■ Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalı.

■ Okul yöneticiliği profesyonel meslek olmalı.

■ Ehliyet/liyakat temelli kariyer sistemi kurulmalı.

■ Her okul için ayrı planlama-yönetim yapılmalı.

■ Öğretmene-öğrenciye, fiziksel ve duygusal şiddet bitmeli.

MEB'in raporunda ‘ZAYIFLIK' tespitleri:

İHL istenmiyor itirafı!

■ LGS'yle öğrenci alan okul kontenjanları, öğrenci-veli talepleriyle uyumsuz.

■ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespit ve tanılama sistemi yetersiz.

■ Teşkilat çalışanlarının motivasyonu düşük, ödül ve ceza sistemi yetersiz.

■ İnsan kaynağında entelektüel sermaye niteliksiz ve yetersiz.

■ Eğitim ve öğretimde bölgesel farklılıklar var.

Öğretmenler bölündü!

■ Öğretmenlerin bazı bölgelerde uzun çalışması teşvik edilmiyor.

■ Öğretmenler için motive edici bir kariyer sistemi yok.

■ Sözleşmeli, ücretli ve kadrolu öğretmenler arasında özlük farkları var.

■ Yetkiler merkezde toplanmış, taşra teşkilatının yetkisi sınırlı.

■ Ölçme ve değerlendirmede eğitim sistemi yetersiz kalıyor.

Öğrenciler kaçıyor!

■ Açık liselerde zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısı arttı.

■ Zorunlu eğitimden ayrılmaları önlemek için etkili bir merkez yok.

■ Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklar var.

■ Seçmeli dersler öğrenci ilgisinden çok öğretmene göre belirleniyor.

■ Ders saatleri ve zorunlu dersler öğrenci gelişimine uyumsuz.

Urfa'ya erişemeyenler Uganda'ya erişmişler!

ABD'den Uganda'ya kadar MEB'in 61 ülkede eğitim verdiği, EBA'ya erişim hızının 25 kat arttırıldığı anlatılan raporda EBA'ya 633 bin öğrenciden 349 bini yani yüzde 55'i hiç bağlanmadığı için uzaktan eğitimin en başarısız ili olan Şanlıurfa'dan söz edilmediği görüldü.

BİNLERCE SORUŞTURMA!

Salgın döneminde Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 8 bin 243 eğitimci hakkında soruşturma, 4 bin 757'si hakkında inceleme ve 242'sine de ön inceleme açılmış.

ÖĞRETMEN KAVUŞAMADI

2020'de aile-sağlık-güvenlik gibi nedenlerle il içi ve iller arası tayin talebi olan 69 bin 908 öğretmenden yüzde 43'ünün talebi onaylanırken, 39 bin 625'i salgına rağmen hâlâ ailelerinden uzakta görev yapıyor.

ÖĞRENCİYE PARA YOK!

Okul öncesinde öğrenci başına hedeflenen 11 bin lira yerine 6 bin 595 lira harcanmış. Hedef, yüzde 59,9 oranında yakalanmış. İlkokulda öğrenci başına 13 bin lira hedefi de, 6 bin 595 lira yani yüzde 50 daha az para ayrılmasıyla sonuçlanmış.