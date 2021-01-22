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Süper beyinler Amerika yolcusu

Türkiye’de daha lise sıralarında okuyan Bahçeşehir Koleji’ndeki 15 öğrenci başarılarıyla Amerika, Kanada ve İngiltere’deki dünyanın en iyi üniversitelerinden tam kabul aldı.

Güncellenme: 06:27, 22/01/2021
Haberler Eğitim
Süper beyinler Amerika yolcusu

Harvard, Yale, MİT, Princeton gibi dünyadaki en iyi 50 üniversiteye şimdiye kadar 120 öğrencisi kabul aldı. Bahçeşehir Koleji'nin bu yıl da Stanford, Cornell, Edinburgh, Manchester, Amsterdam gibi 21 üniversite, 15 öğrencisine kapıları açtı.

Zeynep Naz Avcı, Alkım Ekin Argüz, Jennet Narbay, Bengüsu Nar, Alper Tezcan, Melek Deniz Çolak, Deniz Orbay, Han Teoman Balcı, Arınç Kuloğlu, Ece Lara Kılıç, Emir Keskin, Bartu Demirci, İrem Naz Çelen, Sarper Uyanık, Beril Öztürk, en iyi üniversitelere kabul edildi.

Alkım Ekin Argüz

ABD'DEN ÇiFTE KABUL

Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi eğitimi kazanan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Alkım Ekin Argüz, “Çok mutluyum” dedi.

Zeynep Naz Avcı

iZMiR'DEN STANFORD'A

Stanford Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği ve felsefe kazanan Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, “Stanford, hayalimdi” dedi.

Yayınlanma Tarihi:06:20,