Telafi eğitim ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

Karnelerini 18 Haziran’da dijital olarak alan öğrenciler bugün de basılı karnelerini almaya başladı. Eğitimde zorlu bir dönemi geride bırakan öğrencileri artık telafi eğitim bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları alınan telafi eğitim isteğe bağlı olacak.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Telafi eğitim yapılan açıklamaya göre okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL YAPILACAK?

Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.