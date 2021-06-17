Telafi eğitimi başvuru tarihleri yaklaşıyor

Yüreğir Mesleki Eğitim Müdürü Ömer Gök, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak “Telafi Eğitimi Programı” kapsamında öğretmenler ile bir araya geldi.

Merkezin toplantı salonunda öğretmenlere programın detaylarını anlatan Gök, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek program kapsamında bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin planlanarak “telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinde yer alacağını söyledi.

Ömer Gök, başvuru ve planlama iş ve işlemlerinin 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başlayacağını belirtti. (İHA)