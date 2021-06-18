Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi başvuru tarihleri belli oldu

Pandemi nedeniyle eğitim oluşan aksaklıkların önüne geçmek amacıyla öğrencilere yaz aylarında telafi eğitimi verilecek. İsteğe bağlı olacak eğitimde başvuru tarihleri paylaşıldı.

TELAFİ EĞİTİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) telafi eğitimi programına, 21-Haziran-2 Temmuz arasında https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde üzerinden başvuru yapılabilecek.

“TELAFİ KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS'A KADAR OKULLAR AÇIK OLACAK”

Telafi eğitim yapılan açıklamaya göre okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.