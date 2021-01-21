Tüketici Birliği’nden özel okullara: “Hukuku katlediyorsunuz”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısında özel okulların uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Kayseri’de il hakem heyeti tarafından verilen kararda okulların kapanmasının ardından ücretlerin velilere iade edilmesiyle özel okulların harekete geçtiğini söyleyen Şahin, bundan sonraki süreçte özel okulların girişimiyle gelinen noktanın doğru olmadığını kaydetti.

Mahmut Şahin şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinde özel okulların eğitim vermediği dönemler var. Özellikle geçen sene pandeminin yeni başladığı Mart ayı ile Haziran arasında okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitime de son verilmişti. Devlet okullarında uzaktan eğitime geçildi.

EBA üzerinden çocuklara internetten eğitim verildi. Bu arada ticari işletmeler olan özel okullarda eğitimini veremez oldular. Okulları kapattılar ve velilerle yapılan sözleşme gereği o paraların Tüketici Kanununa istinaden alınmaması gerekiyordu.

Çünkü burada sözleşmenin esas unsuru özel okulun eğitiminin iyi olduğu, salonunun iyi olduğu, çocuklarının daha güvende olduğu bir ortam olduğu için oradan yararlanmaktı. Bu yerine gelmedi ve ayıplı hizmet kategorisine girdiği için Tüketici Kanununa istinaden bu ayıplı hizmetten dolayı bu paraların iade edilmesi gerekli.”

“HAKEM HEYETİ SON DERECE HUKUKİ BİR KARAR VERMİŞTİ”

“Bu karar ilk defa Kayseri'de il hakem heyetinde verildi. Son derece hukuki gerekçeler ile altı dolu dolu, kesinlikle hukuka aykırı olmayan bir karar verildi ve bu karara uygun bir şekilde de diğer illerdeki hakem heyetleri de 3 aylık dönemin parasının iade edilmesi noktasında kararlar verdi.

O günden sonra özel okullar adeta Ankara'yı kuşattılar, bakanlığı kuşattılar ve lobi çalışması yaptılar. Hukuku dinlemeyip arkadan dolaşarak bir karar çıkartmaya çalıştılar. Bunda da maalesef başarılı oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın ısrarlı vurguladığı, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü prensibine atıf yaparak maalesef bugün tam tersi gerçekleştiriliyor. Üstelik hukukçuların eliyle gerçekleştiriyorlar. ”

“KAPALI DÖNEMDE MASRAFLARI ARTMIŞ”

3 hukuk profesörünün imzasının bulunduğu mütalaaya da tepki gösteren Mahmut Şahin şöyle devam etti:

“Şu anda hakem heyetlerine özel okulların gönderdiği savunmalar bir mütalaa ile sınırlı. Burada o kadar enteresan fikirler belirtilmiş ki, bir hukuk göremedim. Yazılan mütalaa da velilerin değil, sadece özel okulların derdine düşülmüş. Burada özel okulların yemek giderlerinden zarar ettiği söyleniyor. Özel okulların kapandığı dönemde özel okulların masraflarının arttığı söyleniyor. Uzaktan eğitim yapmak için ‘zoom' programı indirdiklerini, bilgisayar alındığını belirtiyorlar.

Muhtemelen özel okullar daha önce daktilo kullanıyorlardı. Uzaktan eğitime geçince bilgisayar almışlar ve masraf etmişler. Tüketici hakem heyetleri de bu mütalaaya 3 profesör imza attığı için bunların istediğine göre karar veriyor.”

“BU ÜLKEYİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN”

“Bu süreçte düğün salonları da hizmet veremedi. Bu düğün salonu işletmecileri bir platform oluşturup mütalaa yazdırsalar, düğün salonuna bir müzik topluluğu alınır ve zoom üzerinden ekranların başından düğün yapacaklar. Eğlenecekler, hatta kalkıp oynayacaklar. Bu da uzaktan düğün olur. Bunlar aynı kafa.

Hukuku katlediyorsunuz. Bu utanılacak bir durumdur. Bir gün bundan utanacaksınız. Bu ülkeyi küçük düşürmeyin. Buna bir son verin. Tüketiciler Birliği olarak biz bu konuda tek başımıza kalsak da yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz.”

İHA



İlginizi Çekebilir Özel okul öğrencisi esir mi?

İlginizi Çekebilir Anayasa Mahkemesi: Özel okullar eğitim yılı içinde de haczedilebilir