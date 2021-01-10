Türkiye Bursları 2021 başvuruları başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) koordinasyonda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Bursları uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini her geçen gün pekiştiriliyor. Türkiye Bursları'na 2020 yılında 172 ülkeden alınan 156 bin başvuru ise, Türkiye’nin uluslararası eğitimde cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Sunduğu bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında Türkiye Bursları, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burslu eğitim imkânı sağlıyor.

TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURU SAYFASI

AYLIK BURS VE UÇAK BİLETİ İMKANI

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.

Dünyanın bütün ülkelerine açık olan Türkiye Bursları 2021 yılı başvuruları ise 10 Ocak – 20 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olacak. İHA