Türkiye salgınla boğuşurken AKP il başkanı kapı kapı dolaşıp karne dağıttı

Milli Eğitim Bakanlığı corona virüsünün yayılması için ilk kez basılı karne yerine dijital karne dağıtılması kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bile öğrencilere karne dağıtmazken, AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan kapı kapı dolaşarak karne dağıttı.

Öğrencilerin karne, takdir/teşekkür gibi belgeleri ile ev adresi bilgilerinin Tekirdağ’daki Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenel tarafından AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'a verildiği iddia ediliyor.

ÖĞRETMENLERE DE YOLLAMIŞLAR

AKP İl Başkanı Mestan Özcan karne dağıtımıyla ilgili bir de video çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Aynı videoyu Okul Müdürü Abdullah Şenel de okulun özel yazışma grubundan paylaşarak, öğretmenlere iletti. Öğretmenler, kendileri dağıtamadığı karnelerin AKP il başkanı tarafından dağıtıldığını görünce şaşırdı.

Özcan'ın kapısını çalıp ilk karneyi verdiği öğrenci H.N'ye videoda, “Bu karneyi Türkiye'de on-line değil de belki de elden alan ilk öğrencisin sen” dediği görülüyor. Karne dağıtımına bir de fon müziği ekleyen Özcan'ın, “2002'den bu günlere biz birlikte geldik. Yeminliyiz biz hizmet etmeye” diye şarkı çaldığı da yer alıyor.

Eğitim İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, “Öğrenci bilgilerinin bir siyasi partiye sızdırılması suçtur. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” diyerek, şunları söyledi:

ÖĞRENCİLERİN EV ADRESLERİNİ KİM VERDİ?

ğrenci bilgilerini, karnelerini Süleymanpaşa İHL Müdürü Abdullah Şenol'un AKP İl Başkanı Mestan Özcan'a sızdırdığını öğrendik. Bir siyasi parti il başkanına öğrencilere ait adres, telefon hatta karne notu gibi kişisel verilerin verilmesi ve alınması suçtur. AKP İl Başkanı Özcan, öğrenci karnesi/takdir teşekkür dağıtıyor. Üste karne hediyesi de veriyor. Çektiği video okul grubunda paylaşılıyor. Kendisi de sosyal medyasında yayınladı.

KARNELERİ SİYASETE ALET ETTİLER

Bakan ve bir tek öğretmen bile salgın riski nedeniyle karne dağıtmaz iken bu yapılan anlaşılamaz. AKP İl Başkanı Mestan Özcan ve Okul Müdürü Abdullah Şenel yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket ettiler. Haklarında, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunup, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne de şikayet dilekçesi vereceğiz. Karneleri siyasete alet ettiler. Peşini bırakmayacağız.