Türkiye şampiyonundan tavsiyeler

“BOL BOL DENEME SINAVI ÇÖZÜN”

2.6 milyon gencin 26-27 Haziran' da üniversiteli olmak için yarışacağı 2021 YKS'ye sayılı günler kaldı. YKS-2020 Türkiye Şampiyonu Halid Oğuz Serçe adaylara, “Bol bol deneme sınavı çözün” tavsiyesinde bulundu.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. Geçen yıl yine salgın şartlarında sınava giren ve tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Uğur Okulları öğrencisi Halid Oğuz Serçe, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanmıştı.

“GERÇEKTEN DİNLENİN”

Sınava bu yıl girecek adayları Serçe, “Sınav tarihi yaklaşınca stresin artması çok normal. Adaylar, kendileri için gerçekten dinlenmeye zaman ayırsın. Film izlerken, TYT matematik düşünmeleri daha iyi matematik neti yapmalarını sağlamaz ama dinlenmelerini engeller” dedi.

“ÇALIŞIN VE OYNAYIN”

Serçe sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen Haziran' da günde 11 saat ders çalışıp, 2 saat oynardım. Ders çalışırken gerçekten çalışıp, sonra 2 saat oyun oynamanın bir zararı olmadı. Kendisine güvenen adaylar, günde 2 deneme sınavı çözerek, eksiklerini görebilir.”

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Sınav korkusu nasıl yenilebilir?

Türkiye birincisi Halid Oğuz Serçe şöyle dedi: “Sınav başlamadan 40 dakika önce yerimi bulup oturdum. Sınav başlayana kadar maskenin altından gülümseyerek, sağı-solu izledim. Gülümsemek insan zihnini rahatlatıp, ortama yabancılıktan da kurtarıyor.”