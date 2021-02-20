Türkiye’den Fransa’ya laiklik sözü

Son yıllarda özellikle Macron dönemiyle birlikte genellikle gerilimlere sahne olan Türkiye-Fransa ilişkilerinde küçük de olsa olumlu bir işbirliği haberi geldi.
Türkiye ile Fransa arasında Uluslararası Yabancı Dil Eğitimleri (EILE) Çerçevesi'nde Fransa'da Türkçe Öğretimine Dair İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan “Milletlerarası Andlaşma” duyurusunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, Fransız mevkidaşına hitaben yazılan ve işbirliğinin detaylarının açıklandığı bir mektup da yer aldı.
Mektup şu ifadeyle başladı:
“Türkçe'nin öğretimine dair iki Devlet temsilcilerimiz arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında size, hükümetimin talimatı üzerine, aşağıda yer alan hususları teklif etmekten şeref duyarım:”
LAİKLİK VURGUSU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen mektupta mutabık kalınan hususlarla ilgili bölümde, “Maddi 1 Amaç” başlığı altında şu ifadelere yer verildi:
“Bu öğretim, Fransız milli eğitiminin laiklik, tarafsızlık ve eğitimin parasız olması gibi genel ilkelerine ve yürürlükteki Fransız mevzuatına uygun olarak sağlanır.”
MAAŞLARI TÜRKİYE ÖDEYECEK
Ziya Selçuk tarafından Fransız mevkidaşına gönderilen yazıda uygulamaya dair önemli detaylar sıralandı. Bazı önemli maddeler şöyle:
“SİZE MÜTEŞEKKİR OLURUM”
Ziya Selçuk imzalı metnin sonunda şu ifade dikkat çekti:
“Yukarıda yer alan hükümlerin hükümetinizin onayını alıp almadığını tarafıma bildirmenizi rica eder, bundan dolayı size müteşekkir olurum.”