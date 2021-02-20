Türkiye’den Fransa’ya laiklik sözü

Son yıllarda özellikle Macron dönemiyle birlikte genellikle gerilimlere sahne olan Türkiye-Fransa ilişkilerinde küçük de olsa olumlu bir işbirliği haberi geldi.

Türkiye ile Fransa arasında Uluslararası Yabancı Dil Eğitimleri (EILE) Çerçevesi'nde Fransa'da Türkçe Öğretimine Dair İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan “Milletlerarası Andlaşma” duyurusunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, Fransız mevkidaşına hitaben yazılan ve işbirliğinin detaylarının açıklandığı bir mektup da yer aldı.

Mektup şu ifadeyle başladı:

“Türkçe'nin öğretimine dair iki Devlet temsilcilerimiz arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında size, hükümetimin talimatı üzerine, aşağıda yer alan hususları teklif etmekten şeref duyarım:”

LAİKLİK VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen mektupta mutabık kalınan hususlarla ilgili bölümde, “Maddi 1 Amaç” başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

“Bu öğretim, Fransız milli eğitiminin laiklik, tarafsızlık ve eğitimin parasız olması gibi genel ilkelerine ve yürürlükteki Fransız mevzuatına uygun olarak sağlanır.”

MAAŞLARI TÜRKİYE ÖDEYECEK

Ziya Selçuk tarafından Fransız mevkidaşına gönderilen yazıda uygulamaya dair önemli detaylar sıralandı. Bazı önemli maddeler şöyle:

Fransa'da devlet ilkokullarında Türkçe'ye ilişkin uluslararası yabancı dil öğretimi düzenlenebilir. Bu seçmeli öğretim, tüm gönüllü öğrencilere açıktır.

Türkçe'ye ilişkin eğitimler, Türk tarafınca belirlenen ve maaşları ödenen ve Fransız tarafına sağlanan öğretmenlerce sağlanır. Öğretmenler B2 seviyesinde Fransızca bilecektir.

Anlaşma süresiz olarak geçerli olup sadece 2020-2021 eğitim yılı için imza tarihinde geçici olarak uygulanır. Hukuk prosedürleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer.

“SİZE MÜTEŞEKKİR OLURUM”

Ziya Selçuk imzalı metnin sonunda şu ifade dikkat çekti:

“Yukarıda yer alan hükümlerin hükümetinizin onayını alıp almadığını tarafıma bildirmenizi rica eder, bundan dolayı size müteşekkir olurum.”

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