Türkiye’nin dört bir köşesine bilgileriyle ışık saçıyorlar

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenmesi olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bir okuldan çok daha fazlası.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı kültürdeki onlarca çocuk, aynı çatı altında bilgiyle, kültür ve deneyimle donatılıyor. Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik cumhuriyetin ve demokrasinin en güçlü emanetçilerinden biri. Küçük yaşta anne veya baba kaybı yaşayan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti 158 yıldır gücünü halktan alan eğitim kurumu olarak Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği binlerce genç yetiştirdi.

TÜRKİYE'NİN GURURU

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda maddi durumu yetersiz 4. sınıf öğrencilerinden sınavla seçilen öğrenciler, 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı, İngilizce ve üstün kalitede eğitim olanağı ile yetiştiriliyor. O sebeple eğitimde fırsat eşitsizliği mağduru olan her ailenin, her öğrencinin hayali. Darüşşafaka yani Daçka mezunları, kimi tıp fakültesinde, kimi mimar, kimi hukukçu, kimi profesyonel sporcu olarak ülkesine hizmet ediyor… Daçka'nın ve Türkiye'nin gururu gençler, orta okul yıllarında kapısından girdikleri ‘Şefkat Yuvası'nı SÖZCÜ'ye anlattı.

Cemiyetin en genç üyesi olarak Daçka'ya hizmet ediyorum

2002'de birincilikle Daçkalı oldum. 2012'de Türkiye 63'üncüsü olarak İTÜ'ye tüm bölümler arasında birincilikle girdim. 2019'da Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans programlarından mezun oldum. Üniversiteden bir arkadaşımla mimarlık-teknoloji firmamızı kurduk. 2 senedir Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun en genç üyesi olarak okuluma hizmet ediyorum.

Gelecekteki hedefim Daçka'yı yaşatanlara borcumu ödemek

Babamın vefatından sonra 2006'da Darüşşafaka'ya girdim. 1.5 asrı devirmiş bir çınarın gölgesinde büyümek hayatıma çok güzel insanlar kattı. Geçtiğimiz yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdim, şu an İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Hedefim iyi bir hukukçu olarak Darüşşafakamızı yaşatan insanlara borcumu ödemeye gayret etmek.

Profesyonel basketbol hayalime okulumun sağladıklarıyla ulaştım

1996'da Edremit'te doğdum. İlkokul ve liseyi Darüşşafaka'da tamamladım. Şu an Beykent Üniversitesi'nde öğrenimime devam ediyorum. Basketbolla Darüşşafaka sayesinde tanıştım. Aldığım kaliteli eğitimin yanında spora olan yeteneğimi geliştirebilmemi, eğitimimde sağlanan olanaklara borçluyum. Sonunda hayalim olan profesyonel basketbolculuğa ulaştım. Darüşşafaka Basketbol Takımı profesyonel oyuncusuyum.

Darüşşafaka bana öncelikle iyi insan olmayı öğretti

2013'te Darüşşafaka'dan mezun oldum, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim gördüm. Erasmus değişim öğrencisi olarak İspanya'ya gittim. 2019'da Galatasaray Üniversitesi'nde iktisat dalında yüksek lisansa başladım. Kendi işimi kurdum. Bir yıldır İngiltere'de çalışıyorum. Darüşşafaka bana en öncelikli olarak “iyi insan” olmanın önemini öğretti.

Hakkımı savunmayı araştırma merakını okulumda öğrendim

1993'te iş kazası sonucu babamı kaybettim. Darüşşafaka'dan ikincilikle mezun olduktan sonra bir yıl Finlandiya'da enstrüman eğitimi aldım. Sonra tıp fakültesine başladım, üçüncülükle mezun oldum. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Hakkımı savunmayı, araştırma merakımı, bilgi kuramını Darüşşafaka'da öğrendim.

‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bireyler yetiştiriyoruz

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Atatürk'ün “Gençliği yetiştiriniz. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir” dediğini hatırlatıyor. Ve ekliyor: “Gençleri ülkesine hayırlı, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bireyler olarak yetiştirebilmek için canla başla çalışıyoruz.”

Sınav tarihi 20 Haziran olarak güncellendi

Annesini veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu eğitim imkanı sunan Darüşşafaka'ya girişler her yıl düzenlenen sınav üzerinden gerçekleşiyor. Sınav tarihi pandemi nedeniyle güncellenerek 20 Haziran olarak açıklandı. Sınav 28 il merkezinde gerçekleştirilecek, 14 Haziran'a kadar başvuru kabul edilecek.