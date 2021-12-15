Türkiye’nin ilk pedagogu Meliha Nebigil hayatını kaybetti

Cumhuriyet öğretmenlerinden ilk pedagog Meliha Nebigil dün İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Dr. Ali Fuat Nebigil’in eşi, Kalp Damar Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Melih Nebigil, Sibel Nebigil ve Canan Nebigil’in anneleri olan Meliha Nebigil Erzurum’da doğmuş ve öğretmen olmuştu. Nene Hatun’un öğrencilerinden olan Meliha Nebigil, İstanbul’da yaşamını sürdürüyordu.

Merhume için çocukları ve yakınlarının verdikleri ilan şöyle:

“Öğretmen, pedagog, ressam. İyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir eğitmen, öğreten! Yardımsever, milletini devletini seven, sevdiren, çalışkan, özverili, dürüst cesur insan! Bilimi, ahlakı, dürüst olmayı, kültürü ve dini, doğrulardan vazgeçmemeyi, okumayı, yazmayı, anlamayı öğrettin! Hep şükranla anacağız! Allah rağmen eylesin, mekanın cennet, ruhun şad olsun! Işıklarda uyu.”