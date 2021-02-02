TUS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı: TUS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem başvurularının alınması işlemin başlandı. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

TUS BAŞVURU EKRANI

STSTIP BAŞVURU EKRANI

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “eDevlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir

Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Sınav başvurusu internet ortamında yapılabildiği gibi başvuru merkezlerinde de (ÖSYM) yapabiliyor. Her iki durumda da adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve fotoğraflarının güncel olduğundan emin olmalılar. Fotoğrafı güncel olmayanlar en yakın ÖSYM kurumundan güncel fotoğraf çektirebilirler. Kişisel bilgilerin yazdığı bu formda ayrıca hangi dilde sınava gireceklerini de belirtmeleri gerekiyor. Başvuru merkezine gidildiğinden mutlaka Nüfus cüzdanının adayın yanında olması gerekiyor.

Sınav ücretleri; Temel Tıp Bilimleri : 250,00 TL, Klinik Tıp Bilimleri : 250,00 TL