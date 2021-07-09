TYT’de 2 soru hatalı iddiası

Üniversite sınavının ikinci aşaması TYT Türkçe testinde 9. soruda 2 doğru cevap şıkkı olduğu ve 13. soruda ise ‘Roma hipodromu' ifadesinde ‘h' harfinin küçük olması nedeniyle soruda anlamının değiştiği, iki sorunun da hatalı olduğu için iptal edilmesi gerektiği düşünülüyor.

UZMANLAR NE DEDİ?

‘Soru iptal edilmeli'

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni-Eğitim Uzmanı Hayati Özcan: “TYT'de 9. soru 2 cevap olduğu için yanlış. A şıkkında, ‘Niteleme sıfatını niteleyen zarf' ifadesi yerine ‘Niteleme sıfatını derecelendiren zarf' ifadesi olmalıydı. Sorudaki ‘daha güçlü canlılar' ifadesinde ‘güçlü' sözcüğü niteleme sıfatıdır. ‘Daha' sözcüğü hiçbir zaman niteleme yani durum zarfı olamaz. Niteleme zarfı olabilmesi için ‘daha' sözcüğünün ‘nasıl' sorusuna cevap vermesi gerekir. Bu sözcük ‘henüz' anlamında kullanıldığında zaman zarfı olur. 13. soruda ise “Roma hipodromu” yerine “Roma Hipodromu” yazılması gerekirdi. İstanbul'un Fethi'nden sonra At Meydanı olarak bilinen yerin ismi anlatılıyor. Ya da sorunun doğru olması için ‘Romalıların hipodromu' denilmesi gerekirdi.”

‘9. soruda 2 şık doğru'



Uzman Eğitimci/Türkçe Öğretmeni Onur Soğuk: “Türkçe testinin 9. sorusunun A şıkkında yer alan ‘Niteleme sıfatını niteleyen zarf' ifadesi sıkıntılı. Soru metninde yer alan ‘daha güçlü canlılara' ifadesindeki ‘daha' sözcüğü niteleme sıfatı görevindeki ‘güçlü' sözcüğünü nitelemiyor, derecelendiriyor. Niteliyor olsa ‘nasıl?' sorusuna cevap verirdi. Oysa ‘ne kadar?' sorusuna cevap veriyor. Sıfatın anlamını güçlendirip, sıfatı derecelendiriyor. Cevap şıkkı D'de sıkıntı yoksa da A şıkkını işaretleyen öğrenciler de haklı. Çünkü, bu sorunun iki doğru yanıtı var. Sorunun iptal edilmesi gerekir. 13. sorunun ise hatalı olduğunu düşünmüyorum.”