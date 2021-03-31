Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için KPSS 2021/4 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreler ile öğrenilebilecek.

KPSS 2021 /4 SONUÇLARINI SORGULA

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.