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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görevlendirilecek sözleşmeli personel adaylarını yakından ilgilendiren KPSS 2021/4 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı tercihleri 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. İşte KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

Güncellenme: 10:06, 31/03/2021
HaberlerEğitim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için KPSS 2021/4 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreler ile öğrenilebilecek.

KPSS 2021 /4 SONUÇLARINI SORGULA

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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