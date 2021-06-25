Üniversite sınavı milyonları öğüttü!

26-27 Haziran'daki Yükseköğretime Kabul Sınavı'nda (YKS) son saatlere girildi. 2 milyon 607 bin 903 aday yarışacak. Adayların 955 bini 12. sınıf ve 1 milyon 645 bini eski mezun. 2020'de açık öğretim dahil 1.1 milyon aday tercih yapmıştı. Açık öğretim dahil 921 bin 886'sı üniversiteye yerleştirilip, 997 bin 137'si açıkta kalmıştı.

10 YILDA 22 MİLYON KİŞİ

YKS'ye 2019'da 2 milyon 500 bin ve 2020'de 2 milyon 436 bin aday girdi. Üniversitelerden bu yıl 227 bin 128 kişi mezun oldu. 54 bin 275 öğrencinin kaydı silindi. Mezunların 12 katı aday, her yıl YKS'ye giriyor. Son 10 yılda üniversite sınavına 22 milyon 509 bin 339 aday katıldı.

120'DE 14 NET YAPAN SINAVI KAZANACAK

TYT'de 0.5 yani yarım Türkçe ve 13.5 Sosyal net yaparak, 14 netle baraj geçilebiliyor. Yine, 10 Türkçe ve 5 Sosyal çözüp, hiç sayısal yapmadan da 150 puan alınıyor. AYT'ye 180 puanı aşan girecek. 160 sorudan 35 net yapan, 4 yıllık fakülte seçebilecek.

“KISIR DÖNGÜ VAR”

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Türkiye'de son 10 yılda sınava giren öğrencilerin yüzde 37.4'ü üniversiteye yerleşirken, yüzde 62.6'sı mezuna kaldı. Sınav, bitmeyen bir kısır döngüdür. Öğrenci profilinin zayıflaması da tekrar deneme isteğini tetikledi. Gençlere, sınav ve üniversite dışında bir çıkış yolu gösterilmedi. Onlar da sınava tekrar tekrar girerek, bu döngüyü kırmaya çalışıyor” dedi.

“ÜNİVERSİTECİLİK OYNUYORUZ”

21. yüzyıl girişimcilik, yetkinlik, inovasyonda uluslararası marka bir isim olan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, 2021 YKS öncesi üniversite eğitimini değerlendirdi. Üniversite sayısındaki artış ile nitelik artışının orantısız olduğunu söyleyen Prof. Erhan Erkut şöyle dedi:

“PARA YOK PARA”

*Türkiye'de öğrenci başına yılda 10 bin lira harcanırken, gelişmiş ülkeler öğrenci başına 150-200 bin lira para harcıyor. Türkiye'de biz ‘üniversitecilik' oynuyoruz. Nitelikli akademisyen yetiştirilmiyor. Liyakate önem verilmiyor. Kaynak yok, liyakat yok, hoca yok ama öğrenci ve aday öğrenci çok. Dünya standartlarını ancak bir kaç vakıf üniversitesi yakaladı.

“SINAV ÇOK ŞİŞİRİLİYOR”

*Üniversite sınavı çok şişiriliyor. Müfredat odaklı eğitim 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirmiyor. İş dünyasının beklentisini karşılamıyor. Kazananların, vasıfsız mezun olma riski çok yüksek. Sınavı kaybedenler, hiç üzülmesin. Bilişim teknolojisi gibi bir çok iş için bu çağda üniversite diploması ne yeterli ne de gerekli. Öğrenciler, kendilerini geliştirmek için çabalasın.