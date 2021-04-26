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Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri…

Her yıl üniversite çağındaki milyonlarca gencin katıldığı YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. Öğrencilerin merakla araştırdığı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlandı...

Güncellenme: 14:58, 26/04/2021
HaberlerEğitim
Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri…

Eğitimlerine iyi bir üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler YKS için çalışmalarını sürdürürken sınav tarihini de araştırıyor. Ertelenme konusu tartışılmaya devam ederken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS’nin TYT oturumunun 26 Haziran’da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Aygün konuya dair yaptığı paylaşımında, “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021



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