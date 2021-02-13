‘Üniversite sınavı ücretsiz yapılsın’

Üniversite sınavına girmek, üniversiteye girmek kadar zorlaştı. Sınav ücreti, yüzde 28.5 zamla 270 liraya oldu. Kamu Denetçiliği Kurumu, ‘Sınav ücretleri çok yüksek indirilmeli’ diye ÖSYM’yi uyarsa da, YKS ücretleri tam tersine arttırıldı.

2.5 milyon adayla en yüksek katılımlı sınav olan YKS ücreti 2020'de TYT, AYT ve YDS'den oluşan 3 bölüm için 210 lira tutarken, 2021 YKS'de 270 liraya çıktı.

HAZİNE'YE AKTARIYOR

ÖSYM, son 3 yılda bütçe fazlası 160 milyon lirayı Hazine'ye aktardı. 2020'de sınav parası olmayan binlerce aday başvurmadı. Salgın nedeniyle 2021 YKS'nin ücretsiz yapılması isteniyor.

UMUT TACİRLİĞİ!

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul: “2021 enflasyon hedefi yüzde 9.4 açıklansa da, köprü ve otoyollar gibi sınav ücretleri anormal arttırıldı. YKS'de 3 oturum için öğrenci yüzde 28.5 zamlı 270 lira ödeyecek. Öğrenciler kitap, bilgisayar, internete erişemez iken sınav ticareti bir skandal ve umut tacirliği…”

GEÇ BAŞVURU 450 LİRA

2021 YKS son başvuru 4 Mart 2021

17 Mart’ta geç başvuru yüzde 50 zamlı 405 TL