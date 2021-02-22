Üniversiteler açılacak mı? YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Güz dönemini evlerinde geçiren öğrenciler bu dönem okullarına dönmeyi umut ediyor, YÖK’ten gelecek kararı bekliyordu. Fakültelerine dönmek isteyen tüm öğrenciler için olmasa da üniversiteler bahar döneminde kısmi olarak açılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK BELLİ Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8.2 milyon üniversite öğrencisinin 1 yıldır beklediği açıklamayı sonunda yaptı. Sıkı tedbirler alınıp, öğrenciler gruplara ayrılıp seyreltilerek uygulamalı dersler yüz yüze kampüste yapılabilecek. Teorik derslerin on-line işlenmesi tavsiye edilirken, isteyen öğrenci kaydını dondurabilecek.

Üniversitelerin, ‘Bahar Dönemi’ açılışıyla ilgili YÖK, 1.3 milyon öğretim üyesi ve öğrencinin katılımıyla bir anket yapıp, sonuçlarını Sağlık Bakanlığı’na göndermişti. Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen cevabı dün alan YÖK Yürütme Kurulu toplanarak, salgının seyrine göre dönem ortasında değişme ihtimalini de hatırlatarak, şimdilik son kararını açıkladı.

RAPOR GÖNDERİLDİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç toplantı sonrası bir açıklama yaparak, “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” adlı raporu tüm üniversitelere iletildiğini bildirdi. Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’den bu yana üniversitelerde eğitimin yükseköğretim kurumlarının aldığı kararlarla sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Saraç, sürecin güçlü koordinasyon ve esnek yönetimle sürdürüldüğünü söyledi.

ORTAK AÇILIŞ YOK

Üniversitelerin bütün illere dağıldığını, her biri için farklı şart ve imkanlar olduğunu anlatan YÖK Başkan Saraç,, tüm üniversiteler için aynı tedbir ve kararları uygulamanın doğru olmadığını söyledi. Üniversitelere iletilen, “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu” kapsamında salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar yapabilmeleri için üniversitelere serbestlik tanındığı kaydedildi.

ENDİŞELER BİLDİRİLDİ

Uygulamalı eğitim, staj, işyerinde mesleki eğitim gibi hususlara dikkat çeken Başkan Saraç, “Salgın sürecinde eğitimler genel olarak çevrimiçi yöntemlerle devam ediyor. Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, öğrenci ve öğretim elemanlarınca YÖK'e bildirildi.” dedi.

BAKANLIK UYARDI

Mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler olabileceğini düşündüğü için Sağlık Bakanlığına görüş sorduklarını anlatan Saraç, Sağlık Bakanlığının, son 3 haftadır vaka sayısının artışa geçtiğini hatırlatarak, üniversitelerin yüz yüze eğitime açılışında şehirler arası önemli bir hareketliliğe sebep olacağı uyarısı yaptığını iletti. YÖK’ün de bu çerçevede aldığı kararları şöyle açıkladı:

YÖK YÜRÜTME KURULU SON KARARLARI ŞÖYLE:

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilir.

2. Teorik eğitimler, Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması önerilir.

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacak.

4.Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurma hakkından yararlandırılacak.

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde yoğunlaşarak, rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecek.