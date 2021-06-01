Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu

Okullarda yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. 2021-2022 eğitim döneminin başlayacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.”

EĞİTİM İLE İLGİLİ ALINAN DİĞER KARARLAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

*Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE 5 GÜN

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.

OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK

*Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.