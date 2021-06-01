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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu

Tüm öğrenim yılını neredeyse evlerinde geçiren öğrencilerin cevabını merakla beklediği "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusu yanıt buldu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversiteler için de "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi.

Güncellenme: 15:40, 01/06/2021
HaberlerEğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu

Okullarda yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. 2021-2022 eğitim döneminin başlayacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.”

EĞİTİM İLE İLGİLİ ALINAN DİĞER KARARLAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

*Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE 5 GÜN

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.

OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK

*Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleşecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.