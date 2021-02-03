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Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünde dersler Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi ile uzaktan eğitim modeli devam etti. İlk ve orta dereceli okullar için tarihin belli olmasının ardından YÖK,Sağlık Bakanlığı'dan yüz yüze öğretim için görüşlerini bildirilmesini istedi.

Güncellenme: 16:23, 03/02/2021
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Geçtiğimiz eğitimin dönemini evlerinde geçiren öğrenciler bu dönem üniversitelerine dönmeyi umut ediyor. YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderilerek, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından iletilen yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40′ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

Sağlık Bakanlığı’nın YÖK’e vereceği yanıt doğrultusunda üniversitelerin açılacağı tarih belirlenecek.

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