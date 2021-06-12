Yarım asırda 250 bin öğrenciye burs verdik

Türk Eğitim Vakfı (TEV) verdiği eğitim burslarıyla 54 yıldır Türkiye'nin en doğusundan en batısına binlerce başarılı gencin hayatına dokunuyor. Sadece üniversitelilerin değil bağışlarla oluşturduğu çok sayıda burs fonuyla Türkiye'nin neresinde bir yara açılsa eğitim seferberliği başlatıyor. Soma Fonu, Elazığ Depremi Fonu sadece ikisi… En son ‘TEV Corona Kahramanlarına Vefa Fonu' birinci yılında bağışlarla 6 milyonu aştı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı sanayici Rona Yırcalı bursa ihtiyacı olan öğrenci sayısının her yıl iki kat arttığına işaret etti ve vakıflara çok büyük iş düştüğünü anlattı…

– TEV'le yollarınız ne zaman kesişti?

Rahmetli Vehbi Koç, 1967'de Türkiye'nin her tarafından 205 iş insanını ve kanaat önderlerini bir araya getirip böyle bir yapı oluşturmuş. Babam da o kişilerden biriydi. Vehbi Bey bir yemekte TEV'in yönetim kuruluna girmemi istedi. Bugün, yarım asrı deviren köklü bir vakıfız. Bu zamana kadar Türkiye içinde 250 binden fazla burs verdik. Üniversite öğrencilerine senede 10 ay 700 TL burs veriyoruz.

– TEV başvuruların ne kadarına cevap verebiliyor?

TEV olarak her yıl 7 bin öğrenciye burs veriyoruz. Pandemide bursiyer sayımızı 7500'e çıkardık. Afet burslarımız (Elazığ, İzmir depremleri), Corona Fonu, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde üstün potansiyelli öğrencilerimize verdiğimiz burslarımızla sayı 8000'i aştı. Şu anda yurt dışı burs desteğimizle de verdiğimiz burs sayısı 8242 oldu. Arttırmak istiyoruz, çünkü ihtiyaç çok.

– Yurt dışında okumak isteyen gençlere de destek oluyorsunuz…

2 bin civarı da Türkiye dışında burs verdik. 9 ülkede bursiyer 200 üniversitelimiz eğitim görüyor.

Dedesinin madalyası baş köşede

Yırcalı'nın odasının duvarında asılı olan fotoğraflarda Kurtuluş Savaşı'na katkılarından dolayı dedesi Şükrü Yırcalı'ya verilen İstiklal Madalyası ve aile fotoğrafı yer alıyor.

İhtiyacı olan çok bağışlar önemli

Yırcalı, “Eskiden bize yapılan müracaatın 10'da birine yani 10 çocuktan birine burs veriyorduk. Şimdi 20 -25 çocuktan birine verebiliyoruz. Hepsi ihtiyaç sahibi. Onun için bağışlar önemli” dedi ve şunları söyledi: “Banka yönetim kurulu başkanlığından Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı'na kadar yaptığım çoğu işten en önemlisi TEV'dir. Değeri hiçbir şeyle ölçülemez… Bize iyi niyet ve hizmet emanet edilmiş. Bu emanete gözümüz gibi bakmak zorundayız.”

Öğretmen maaşı yetmediği için şoförlük yapıyor

– 6 yıldır TEV Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Halk ve kurumlar eğitime desteğe bu kadar gönüllüyken neden hâlâ eğitimde fırsat eşitliğini konuşuyoruz?

Her şeyi bir kenara bırakalım. İnternet bağlantısı yok. Çocuk zaten zor oturuyor bir de cep telefonla derse bağlanıyor. TEV'in kurduğu okullarından TEVİTÖL Lisesi'ne Anadolu'dan gelip ilk defa deniz gören lise öğrencisi var. İlk defa tiyatroya giden var. Eğitim çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Öğretmenlerin eğitilmesi gerek. Ben bizzat bilip görüyorum, öğretmenler mesleği dışında şoför olarak çalışıyor. Çünkü parası yetmiyor. İki çocuğu okuyor, biri üniversitede… Evin masrafı, okul masrafları derken aldığı para yetmiyor. Minibüs şoförlüğü yapıyor. Sen bu adamdan çocuğunu ilgiyle okutmasını bekleyemezsin. Anadolu şehirlerinde bu daha çok görülüyor. Mübalağa etmiyorum. En önemli adım, uzun vadede öğretmenlerin eğitimi…

Corona kahramanlarının emaneti evlatlarının eğitimine destek sözü

– Corona sürecinde neler yaptınız?

Uzaktan eğitimde büyük bir eşitsizlik yaşandı. İstanbul içinde dahi internet altyapısının yeterli olamadığı yerler vardı. Bazı evlerde 3- 4 çocuk var ama bilgisayar yok veya 1 tane var. Onlara teknoloji yardımı yaptık. 250 bursiyerle başladık ama bugün sayı bine ulaştı..

– Corona Kahramanları Vefa Fonu'nda veriler nedir, kaç çocuk yararlanıyor?

Corona başladığında doktorların vefat haberlerini gördük. Hatta iki çocuklu genç bir doktor mesaj yazmıştı “Ne olur çocuklarıma bakın” diye. Bu bizi tetikledi. Sağlık çalışanları için TEV Corona Kahramanları Vefa Fonu başlattık. Sonrasında kapsamı genişlettik diğer meslek gruplarından corona kurbanlarının çocuklarına da burs imkanı sunduk. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın, aynı amaca hizmet eden kıymetli girişimleri ‘Emanetiniz, Emanetimizdir' projesiyle ‘Corona Kahramanlarına Vefa Fonu' burs projemizi birleştirerek, çocuklarımızın eğitim hayatlarında yanında olacağız. Bu fona destek 10 milyona yaklaşıyoruz. 238 çocuk şu an bu burstan faydalanıyor. Başvurular internetten yapılıyor.