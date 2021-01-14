Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre; ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk dönem için son kez 22 Ocak Cuma günü ders yapılacak 23 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak. Toplam üç hafta sürecek yarıyıl tatili sonrası öğrenciler 15. Şubat Pazartesi günü tekrardan ders başı yapacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamada okullarda online eğitimin 22 Ocak'a kadar süreceğini açıkladı. 15 Şubat'ta başlayacak okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise henüz belirsiz. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve corona virüsü vakalarının son durumuna göre kararını verecek.