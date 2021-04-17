YDS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek?

18 Nisan Pazar günü uygulanacak olan YDS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların YDS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre YDS Sınavı 18 Nisan tarihinde yapılacak.

YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yabanı Dil Sınavı için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS NE KADAR SÜRECEK?

YDS sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.